“وطن-خاص- كتب وعد الأحمد”- استوحى مواطن سعودي فكرة رخيصة وفعالة لحماية سيارته من السرقة من خلال أفلام مستر بن وطبقها في السعودية، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر سيارة زرقاء اللون مركونة الى جانب طريق عام، وبدت الأقفال على الصندوق الخلفي وعلبة غطاء الوقود، كما بدا قفلان على باب السيارة اليساري وأقفال للمقود و” الكلبش” والفرامل فيما ظهر صاحب السيارة وهو يبتعد عنها وهو مطمئن بأنها لن تُسرق، وبحسب مُصوّر الفيديو الذي يُسمع صوته وهو يعلق أن صاحب السيارة تعرض 4 مرات لعملية سرقة.

وفي الحلقة السادسة من مسلسله الفكاهي الصامت بعنوان “مستر بن يركب من جديد” يظهر الممثل الكوميدي البريطاني “روان أتكينسون” وهو يحرص كل الحرص على مفاتيح سيارته الميني ذات اللون الزيتي، حيث يُخرج سلسلة مفاتيح من جيبه ويفتح بإحداها قفل “غال” خارجي ويسحب سقاط مركب على الباب ويمد يده إلى داخل السيارة ليتناول مفتاحاً آخر وهو ينظر حوله خوفاً من مراقبة اللصوص ويفتح به الصندوق الخلفي للسيارة ليُخرج مفتاحاً آخر من جزدان صغير ويفتح به مقدمة السيارة ليخرج من جديد مفتاح تشغيل السيارة.