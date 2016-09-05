تداول مسافرون عبر معبر وادي الأردن صورا لأفراد من الجمارك الأردنية أثناء قيامهم بتبديل لوحات أرقام لمركبات إسرائيلية بلوحة أردنية تسهل حركتها داخل حدود المملكة.

من جانبها رصدت “وطن” صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحمل أسم ” معبر نهر الاردن – מעבר גבול נהר הירדן”، حيث نشر مسافرون قادمون من الجانب الاسرائيلي صورا لمرافق وكوادر معبر وادي الأردن من مكان قريب جدا، وهم يقومون باستبدال اللوحات الإسرائيلية بأخرى أردنية قبل دخولها للمملكة، بغرض التسهيل من حركة القادم من إسرائيل أثناء تجواله داخل المملكة، فضلا عن حماية ركابها من التعرض لأي أذى من قبل المواطنين.

وعلق مدير معبر وادي الأردن الرائد فراس ملكاوي على الموضوع قائلا: “إن المركبات الاسرائيلية التي تدخل المملكة يتم استبدال لوحة أرقامها بأخرى أردنية في حال دخولها من المعبر الشمالي للأراضي الأردنية، معتبرا أن هذا الإجراء روتيني مع كافة المركبات الإسرائيلية دون غيرها”، موضحا أن المركبات التي تحمل أي لوحة أجنبية أخرى تدخل كما هي.

وبين الملكاوي في تصريح لـ”السبيل” الآلية التي تتم من خلالها منح النمرة الأردنية للمركبات الإسرائيلية، مؤكدا أن منح اللوحات بصفة مؤقتة مدرج على نظام محوسب، وليس مجرد نمرة وهمية، لافتا إلى أن هذه المركبات تخضع لنظام المخالفات المرورية ويمكن مخالفتها تحريريا في حال أرتكب سائقها أية مخالفة، إذ يتم تسجيلها على الدفتر المرفق بلوحة الأرقام الأردنية التي حصل عليها.

وأوضح أن المخالفات التي يتم رصدها بحق هذه المركبات بوساطة كاميرات المراقبة يتأخر إدراجها على ذات المركبة لنحو أسبوع، وفي حال كانت المركبة غادرت البلاد تبقى مسجلة بحق سائقها لحين عودته مرة أخرى، ويتم تغريمه بدل المخالفات الصادرة بحقه أو إتخاذ الإجراء المناسب.