نشر موقع “بولد سكاي” الهندي، المعني بالصحة، تقريراً، ذكر فيه عن 6 فوائد لـ” الخبز الأسمر” خبز الحبوب الكاملة، لابد من تناوله لأنه يعالج العديد من الأمراض وهي:

 

1 – يقي من : فخبز الحبوب الكاملة يساعد في إزالة تراكمات الكوليستيرول في الشرايين، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

2 – يعالج الاكتئاب: من الفوائد الصحية لخبز الحبوب الكاملة أنه يعالج الاكتئاب، وذلك لأنه يحفز إفراز السيروتونين في المخ، مما يقلل من الأعراض المصاحبة للاكتئاب.

 

3 – يقلل من الشعور بالجوع: خبز الحبوب الكاملة يعطي الشعور بالامتلاء والشبع لمدة طويلة، لذا فهو يساعد في الأنظمة الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن.

 

4 – يزيد من : الخبز غني بالنشويات التي تمد الجسم بالطاقة التي تمكنه من أداء وظائفه اليومية.

 

5 – يحسن عملية : خبز الحبوب الكاملة غني بالألياف التي تعزز من عملية وتحافظ على صحة القولون وتنقّيه من الشوائب والسموم، كما أنه يقي من “الإمساك”.

 

6 – يعزز من والشعر: خبز الحبوب الكاملة يعزز من صحة وملمس الجلد والشعر، وذلك لأنه غني بالبروتينات وفيتامين “B”.