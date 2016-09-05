نشر موقع “بولد سكاي” الهندي، المعني بالصحة، تقريراً، ذكر فيه عن 6 فوائد لـ” الخبز الأسمر” خبز الحبوب الكاملة، لابد من تناوله لأنه يعالج العديد من الأمراض وهي:

1 – يقي من الأزمات القلبية: فخبز الحبوب الكاملة يساعد في إزالة تراكمات الكوليستيرول في الشرايين، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2 – يعالج الاكتئاب: من الفوائد الصحية لخبز الحبوب الكاملة أنه يعالج الاكتئاب، وذلك لأنه يحفز إفراز السيروتونين في المخ، مما يقلل من الأعراض المصاحبة للاكتئاب.

3 – يقلل من الشعور بالجوع: خبز الحبوب الكاملة يعطي الشعور بالامتلاء والشبع لمدة طويلة، لذا فهو يساعد في الأنظمة الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن.

4 – يزيد من طاقة الجسم: الخبز غني بالنشويات التي تمد الجسم بالطاقة التي تمكنه من أداء وظائفه اليومية.

5 – يحسن عملية الهضم: خبز الحبوب الكاملة غني بالألياف التي تعزز من عملية الهضم وتحافظ على صحة القولون وتنقّيه من الشوائب والسموم، كما أنه يقي من “الإمساك”.

6 – يعزز من صحة الجلد والشعر: خبز الحبوب الكاملة يعزز من صحة وملمس الجلد والشعر، وذلك لأنه غني بالبروتينات وفيتامين “B”.