حذرت الهيئة العامة لحماية المستهلك PACP في سلطنة عمان النساء في بروشور نشرته الاثنين من مخاطر استخدامهن الحناء السوداء لاسيما مع تزايد الإقبال على استخدامها بقرب قدوم عيد الأضحى.

وبحسب صحيفة Times of Oman فإن الهيئة شددت على أن الحناء ضارة بالبشرة، وعلى النساء ضرورة تجنب استخدامها، مرفقةً مع المنشور صوراً تُوضح آثاره المدمرة للجلد.

وأظهرت الصور لقطات لذراعين وساقين يظهر عليها بثور حمراء، ولقطات أخرى تُظهر أنماط متعددة للبثور.

وجاء في المنشور “يُرجى الحذر من استخدام الحناء السوداء على بشرتك ووضعها على الرموش، والحواجب، حيث ثبت بالبرهان أنه ضار بالجلد”.