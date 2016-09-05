في حالةٍ مرضيّةٍ غريبةٍ من نوعها، وهو يعاني من مشاكل صحية عدّة منها 3 ثقوب في قلبه، نخاع شوكي ملتوي ومشاكل في العمود الفقري. كما أنه وُلد من دون شرج أو حتى مجرى للبول. واللافت أنّ والدته كانت تلاحظ خلال نموّه أن عضوه الذكري بقيّ بالحجم نفسه وأن أعضاءه التناسلية تبدو غير طبيعية، فبدأت تبحث عن تشخيص لحالته.

وقد اكتشف الأطباء خلال العام الماضي، أن الطفل “هاري” يُعاني من إنشقاق في كيس الخصيتين كما أن لديه مميزات خاصة بأعضاء النساء التناسلية، ما يُسبّب ظهور طيات في جلده شبيهة بأعضاء النساء. وقد خضع الصبي لأكثر من 12 عملية جراحية متنوعة.

وبعدما اكتشف الأطباء إصابة هاري بهذه العيوب، قالوا إنّه يُعاني من متلازمة “فاكترل”.وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية

ويذكر أنه لغاية الآن لا يُعرف ما الذي يسبب الخلل الجيني أو الكروموسومي لهذا المرض.













