أكدت الفنانة سهير رجب، تعرضها للتحرش في الساحل الشمالي خلال قضاء اجازتها الصيفية، قائلة إنها “سافرت بصحبة أسرتها في مارينا، وفور دخولها إلى الشاطىء فوجئت بشخص يوجه لها كلام جرىء وبطريقة مستفزة”.

وأضافت “رجب” خلال حوارها ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن الرجل الذي تحرش بها يبلغ من العمر 70 عامًا، وقام بمعاكستها والنطق بألفاظ بذيئة وخارجة.

وذكرت “رجب” أن شقيقها اشتبك مع هذا الرجل، ثم فوجئوا بأفراد تابعين للشخص المتحرش، قاموا بحمل شقيقها وألقوا به في البحر وحاولوا إغراقه وخنقه، إلى أن جاء أخرين أنقذوا أخيها بعد تعرضه للضرب المبرح، لافتة إلى أنها حررت محضرا ولكن لم تُستدع حتى اللحظة لسماع أقوالها.