قال الكاتب الفلسطيني عزمي بشارة، مدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “ما هي رسالة الفصائل السورية التي ترفض رفع علم الثورة السورية، ويرفع كل منها علمه الخاص؟ إنها لا تقبل بسورية واحدة ديمقراطية. ولا تقيم اعتبارًا لإرادة الشعب السوري.”

وأضاف “بشارة” “حسنًا هل اتفقت إذًا على نظام آخر بديل للديكتاتورية؟ وإذا اتفقت عليه فعلام كل هذه الحروب فيما بينها؟ إنها لا تتفق على نظام بديل. وليس هذا همها”.

وتابع: “على كل حال آن الأوان، وأخذًا بعين الاعتبار التطورات الدولية والإقليمية، فقد آن أن ترفع فصائل الثورة السورية كلها علمًا واحدًا هو علم الثورة السورية”.