روت طفلة تبلغ من العمر خمسة أعوام، جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها في دورة مياه في أحد مساجد محافظة الدقهلية، حيث قام المغتصب بأخذها للمسجد وقام بالاعتداء عليها وتهديدها بالقتل إذا أخبرت أحد بما حدث.

وقالت الطفلة خلال تقرير عرضه برنامجه “العاشرة مساءً” المذاع على قناة “دريم” مساء الأحد:”اخدني من ايدي ودخلني لحمام المسجد وقالي لو قولتي لحد هموتك وهسيبك في الحمام وهقفل عليكي”.

ومن جانبها طالبت والدة الطفلة بإعدام مغتصب طفلتها في ميدان عام لكي يكون عبرة لغيره، قائلة وهي تبكي :”مكانش حكم الإعدام ويتقطع في ميدان عام، هو ليس إنسان ولا كلب ولا حيوان ولا ذئب بشري، هو ولا حاجة لا يوصف بأي وصف، حتى الكافر في قلبه رحمة، شعوري كأم بتقطع من داخلي على ما حدث لبنتي”.

وطالب والد الطفلة بالقصاص ورد القضاء له حق ابنته، مشيرا غلى رفضه أخذ حق ابنته بيده عقب الاعتداء عليها وتعرضها لنزيف وتحرير محضر طبي بالواقعة.