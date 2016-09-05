تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” صورة للرئيس العراقي الراحل صدّام حسين خلال مزاحه مع زوجته الأولى وابنة خاله ساجدة خير الله طلفاح بطريقته الغريبة.

وأظهرت الصورة المتداولة ورصدتها “وطن”، صدام حسين مرتديا الزي العربي، وبجانبه زوجته في أحد البساتين، ويقوم بممازحتها مصوبا مسدسه على رأسها مباشرة.

وكان الرئيس العراقي السابق، احتفى عام 1962 وهو لا يزال في القاهرة بزواجه من ساجدة التي كانت لا تزال في العراق في ذلك الوقت، حيث أقام حفلاً كبيراً بحضور رفاقه المنفيين وقد تم العقد عن طريق المراسلة وأنجب منها ولديه قصي وعدي اللذين قتلتهما القوات الأميركية في شهر تموز/يوليو في عام 2003، وثلاث بنات هن رنا ورغد وحلا.

كما تزوج صدام حسين للمرة الثانية عام 1986 من سميرة شاهبندر صافي التي تنتمي إلى أحد الأسر العريقة في بغداد وأنجب منها نجله علي.

يذكر أن زوجته الثانية، قالت في مقابلة اجريت معها أن زوجها كان يتصل بها ويكتب لها وإنها حصلت على إذن من السلطات الفرنسية بأن تنتقل للعيش في فرنسا مع ابنها علي وإنها تتوقع الانتقال إلى باريس.

وأكدت أن صدام أعطاها مبلغا قدره خمسة ملايين دولار وكمية من الذهب والمجوهرات قبل أن يرسلها إلى سوريا مع ابنهما علي بعد سقوط بغداد في نبسان/أبريل في عام 2003.