نعى ناشطون موالون لجماعة الحوثي المسلحة شاباً يدعى “عبدالله مهدي سامح خلف” الملقب بـ “أبو حزب الله” قيل أنه شاب مصري قتل في الجوف أثناء مشاركته في القتال مع جماعة الحوثي.

وتداول ناشطون على نطاق واسع صوراً للشاب عبدالله خلف وهو بلباس يمني وحاملاً لسلاحه وكتب عليها اسمه وجنسيته وتاريخ مقتله الذي وافق 30 أغسطس الفائت بمعارك الجوف.

وتفاجأ عدد من الناشطين بصور الشاب المتداولة خصوصاً أنه مصري وصغير السن فيما رأى البعض أنه قد يكون من أب مصري وأم يمنية ويعيش في اليمن وجنده الحوثيون كتجنيدهم لآلاف الأطفال اليمنيين والمهاجرين الأفارقة المتواجدين في اليمن.