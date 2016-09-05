استمرارا للتجاذبات والاتهامات بينه وبين طليقته، نشر محمد الترك، والد الطفلة البحرينية حلا الترك، مجموعة من مقاطع الفيديو، كشف فيها حقيقة الفيديو الذي ظهرت فيه ابنته وهي تتهم زوجته الجديدة الفنانة دنيا بطمة بإجبارها على التصوير وهي تصب الشاي المغربي.

وبحسب مقطع الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، تظهر الطفلة حلا وهي تبكي وتؤكد أن جدتها ووالدتها هما من قامتا بإجبارها على قول هذا الكلام، مشيرة إلى أنها نادمة ولا تريد أن تغضب منها زوجة أبيها دنيا بطمة.

من جانبه سبّ والد حلا طليقته وتوعدها في فيديو آخر، بقوله: “أنا ما أعرف ايش ذنب طفلة في هالمشاكل لو عندكم مشاكل تعالوا صفوها معايا لو انتي بتقولي ان معك الحق ففي محاكم موجودة، وأعلى ما في خيلك أركبيه ان شالله يركبك جني.. خلي الكلاب تنبح.. ورب البيت لتطيحين في يدي وهخليكي عبرة لكل الناس″.

أما عن والدته، قال: “الوالدة الله يهديها قاعدة تسوي أفلام، الوالدة إذا تشوف ولدها خايس تدافع عنه وتقول أنا ولدي أحسن ولد، بس هالأشكال المريضة مأثرة عليكي، الوالدة المفروض منها أنها تحافظ على عيالها.. بس للأسف أنا عندي والدة لا تحافظ.. لو إنسانة ثانية غير أمي كنت أعرف اتصرف فيها بس الله يهديها ما عندي شيء ثاني أقدر أقوله”.