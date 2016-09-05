تعرّض المذيع بقناة LTC المصرية، محمد الغيطي، لموقف محرج، بسبب خطأ من فريق الإعداد والتنفيذ، حيث تم عرض صورة جمال ريان مذيع قناة الجزيرة على الشاشة، بدلاً من صورة الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء المصري، كمال ريان مدير تحرير جريدة “العالم اليوم”.

وعلّق جمال ريان على هذا الخطأ بالقول في سلسلة تغريداتٍ على تويتر، تابعتها “وطن“: ” يا اخوان الفضائية المصرية وضعت صورتي بالخطأ بدل صورة المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري هذا ما حدث ولكن لماذا يحتفظون بصورتي في أرشيفهم #مصر”.

وتساءل: ” ثم لماذا يضعون صورتي في أرشيفهم ألهذه الدرجه عامل للإعلام المصري كما يقول المصريون هسهس”.

وتابع: “سبق تلقيت عروضا من الفضائيات المصرية للعمل لديها لكن صدمت بتعييني من قبل السيسي متحدثا باسم مجلس وزراء الانقلاب” .