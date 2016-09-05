قدم فلاح مصري بلاغ إلى رئيس مباحث مركز إمبابة اتهم زوجته أم بناته الثلاثة بالزنا مع زوج شقيقته، وأنه انتابه الشك في سلوك زوجته فقام بتثبيت تطبيق على هاتفها الشخصي لتسجل المكالمات دون علمها وهنا اكتشف الفاجعة بوجود علاقة بينها وبين زوج شقيقته.

واستمع المبلغ لمكالمة هاتفية بين زوجته وعشيقها أوضحت تفاصيل لقاء محدد بينهم داخل منزله وانتظر على سطح المنزل، وعقب دخول العشيق إلى الشقة هبط إلي الشقة وضبط زوجته في احضان زوج شقيقته.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتي أحالت القضية إلى محكمة الجنح عقب الانتهاء منها.