تداول نشطاء عبر موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يرصد لحظة بدأ اجتماع بين الوفد التركي والروسي على هامش التي عقدت هانغتشو الصينية.

 

وبحسب الفيديو الذي نشرته اليوم ورصدته “وطن”، قام الرئيس التركي بتقديم الوفد المرافق له إلى الرئيس الروسي فلاديمير ، قائلا: “مثلما رأيت أنا هنا برفقة وفد كبير يضم رئيس المخابرات وعدة وزراء”، وهنا تدخل الرئيس الروسي الذي يتمتع بماضٍ حافل في الاستخبارات السوفيتية، على عبارات أردوغان مازحا: “لم يعد هناك ما نتحدث عنه في ظل وجود رئيس مخابراتكم هنا. فهو بالفعل أخبرك بكل شيء”. والتقطت العدسات ضحكات فيدان على كلمات هذه.

 

يذكر أن رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان شارك في أول لقاء بين الرئيسين التركي والروسي عقب أزمة إسقاط المقاتلة الروسية والذي عُقد يوم التاسع من أغسطس/آب الماضي في مدينة سان بطرسبرج الروسية .