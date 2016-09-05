تداول نشطاء عبر موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يرصد لحظة بدأ اجتماع بين الوفد التركي والروسي على هامش قمة العشرين التي عقدت هانغتشو الصينية.

وبحسب الفيديو الذي نشرته روسيا اليوم ورصدته “وطن”، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتقديم الوفد المرافق له إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: “مثلما رأيت أنا هنا برفقة وفد كبير يضم رئيس المخابرات وعدة وزراء”، وهنا تدخل الرئيس الروسي الذي يتمتع بماضٍ حافل في الاستخبارات السوفيتية، على عبارات أردوغان مازحا: “لم يعد هناك ما نتحدث عنه في ظل وجود رئيس مخابراتكم هنا. فهو بالفعل أخبرك بكل شيء”. والتقطت العدسات ضحكات فيدان على كلمات بوتين هذه.

يذكر أن رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان شارك في أول لقاء بين الرئيسين التركي والروسي عقب أزمة إسقاط المقاتلة الروسية والذي عُقد يوم التاسع من أغسطس/آب الماضي في مدينة سان بطرسبرج الروسية .