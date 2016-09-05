تراجع منسوب تفاؤل الحكومة الأردنية بالحصول على حجم مساعدات سعودية تضامني يساعد فعلا في تنشيط الاقتصاد الوطني ورفد مالية الدولة خلال الأيام القليلة الماضية .

وتحدثت مصادر موثوقة عن انزعاج صامت في الأردن من مستوى المماطلة السعودية في حسم ملفات عالقة بين الجانبين .

وبدأت اوساط متابعة تتحدث عن مساعدات سعودية مالية قد لا تزيد عن مليار ريال سعودي فقط دون الإقتراب فعليا من حسم الإستثمارات الضخمة التي يتحدث عنها السعوديون.

ولا يقدم مثل هذا المبلغ اي مساعدة حقيقية وجوهرية للحكومة الأردنية فيما يسود إنطباع بين وزراء الأردن بان الحاجة ملحة للاستعداد لمرحلة تقشف قاسية في الأيام المقبلة.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت السعودية ستجدد منحتها الخليجية للأردن حيث تنتهي فترة المنحة الأولى مع نهاية العام الحالي .