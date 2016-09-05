كشف الفنان اللبناني، وليد توفيق، عن موقفه، من اعتزال الفن، موضحًا أنه لم يخطر على باله يومًا أن يبتعد عن المجال الذي يحبه، ويرتبط به بشدة.

وأضاف، في تصريحات صحفية: “لماذا أفكر في الاعتزال، طالما أنني قادر على الغناء، وإسعاد جمهوري؟، ربما يجعلني العمر أقدم أعمالاً معينة، فأبتعد عن تقديم أدوار الفتى الصغير، لكن الاعتزال التام لا أفكر فيه أبداً”.

وعن سر رفضه لكتابة مذكراته، قال: “هذا الأمر عرض علينا عشرات المرات، وبمقابل مادي مغر، لكننا رفضناه بشدة، فزوجتي جورجينا قررت أن تعتزل الفن بإرادتها، واستغنت عن الشهرة من أجل أولادنا”.

ومن جانب آخر، أكد وليد توفيق، أنه انتهى من تصوير أغنيته الجديد “الليلة دي” مع المخرج فادي حداد، في العاصمة اللبنانية بيروت، استعدادًا لطرحه قرييًا على الفضائيات.