أفادت وسائل الإعلام المصرية، أن نفقا تحت الإنشاء بالكيلومتر 75 بالطريق الإقليمي القاهرة – العين السخنة، مخصص ليخدم العاصمة الإدارية الجديدة، انهار مساء الاثنين.

وبحسب الانباء المتداولة تمكنت قوات الحماية المدنية، من انتشال 3 جثث من أسفل أنقاض النفق، فيما تواصل تواصل قوات الحماية البحث عن 7 عمال آخرين مفقودين.

يذكر ان العاصمة الإدارية المقترحة لمصر، هو مشروع واسع النطاق أعلنه وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يوم 13 مارس/آذار 2015، والتي وجه لها انتقادات كبيرة بسبب عدم قدرة الاقتصاد المصري على تحمل مصاريفها، إلا أن النظام يصر على انجازها من ضمن سلسلة مشروعات ضخمة ثبت عدم جدواها اقتصاديا.