تداول نشطاء سعوديون عبر موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو للرئيس الشيشاني، رمضان قديروف وهو يرقص على انغام الموسيقى مع إحدى المطربات.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد قام الرئيس الشيشاني الذي كان يحضر إحدى الحفلات بمشاركة المطربة التي تحيي الحفل وصلة رقص صاخبة، حيث تشبه الإضاءة المتواجدة في المكان إضاءة النوادي الليلة.

وما يعزز الفرضية بأنه كان حاضرا بنادي ليلي هو قيام أحدهم برمي النقود “النقطة” على الرئيس والمطربة، وهو أسلوب متبع في النوادي الليلة على مستوى العالم.

يذكر أن مؤتمر الشيشان الذي عقد في العاصمة الشيشانية غروزني، وحضره شيخ الأزهر أحمد الطيب ومفتي مصر الحالي شوقي علام، والمفتي السابق علي جمعة، لتحديد “من هم أهل السنة والجماعة؟”، والذي لاقى ردود أفعال غاضبة لاستثناءه “السلفية” المتبعة بالمملكة العربية السعودية من أهل الجماعة، تم تحت رعاية الرئيس الشيشاني “الراقص” رمضان قديروف.