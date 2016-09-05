تداول نشطاء سعوديون عبر موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو للرئيس الشيشاني، وهو يرقص على انغام الموسيقى مع إحدى المطربات.

 

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد قام الذي كان يحضر إحدى الحفلات بمشاركة المطربة التي تحيي الحفل وصلة صاخبة، حيث تشبه الإضاءة المتواجدة في المكان إضاءة النوادي الليلة.

 

وما يعزز الفرضية بأنه كان حاضرا بنادي ليلي هو قيام أحدهم برمي النقود “النقطة” على الرئيس والمطربة، وهو أسلوب متبع في النوادي الليلة على مستوى العالم.

 

يذكر أن مؤتمر الذي عقد في العاصمة الشيشانية ، وحضره شيخ الأزهر أحمد الطيب ومفتي الحالي شوقي علام، والمفتي السابق علي جمعة، لتحديد “من هم أهل والجماعة؟”، والذي لاقى ردود أفعال غاضبة لاستثناءه “السلفية” المتبعة بالمملكة العربية من أهل الجماعة، تم تحت رعاية الرئيس الشيشاني “الراقص” رمضان قديروف.