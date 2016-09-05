طالب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الحوثيين وعلي عبد الله صـالـح، بالكفِّ فورًا عن اتخاذ أية إجراءات تصعيدية أحادية، والالتزام بموقف الأعمال القتالية، معربًا عن دعمه التام للحكومة الشرعية اليمنية ومساعيها لاستئناف مشاورات السلام اليمنية برعاية أممية.

وطالب الأمين العام في بيان للجامعة العربية الإثنين، باحترام مرجعيات المفاوضات المتفق عليها والمتمثلة بمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.

وانتقد أبو الغيط بشدة مواقف جماعة الحوثي وصالح وما أقدمت عليه من تصعيد لوتيرة الأعمال العسكرية في محافظتي صنعاء وتعز، وعلى الحدود مع السعودية.

كما اعتبر الأمين العام إعلان جماعة الحوثي وصالح عن تشكيل ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” بمثابة خطوة تصعيدية من شأنها أن تعرقل الجهود المبذولة لإقرار التسوية السياسية المنشودة في اليمن.

وشدد أبو الغيط على مساندة الجامعة للجهود التي يبذلها حالياً المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد لاستئناف مشاورات السلام اليمنية في أسرع وقت ممكن، معرباً عن استعداد الجامعة لتوفير الدعم اللازم لإنجاح تلك الجهود.