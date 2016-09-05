أثارت صورة نشرتها ابنة مغني البوب الراحل مايكل جاكسون، باريس جاكسون، جدلاً واسعاً بين متابعيها على حسابها في إنستغرام.

وكانت باريس قد التقطت صورة سيلفي لها وهي تقود سيارتها في شهر مايو الماضي، لكن الصورة عادت لتثير تساؤلات كثيرة بعد أن علّق أحد متابعيها على الصورة مؤخراً قائلاً: “من يا ترى يجلس في المقعد الخلفي للسيارة، هل هو مايكل جاكسون؟”.

لأول وهلة، تبدو الصورة طبيعية جداً لباريس وهي تبتسم للصورة السيلفي وترتدي قميصاً قطنياً أبيض من دون أكمام وتعتمر قبعة قش، لكن من دقّق في الصورة اكتشف أن هناك شبحاً في الخلف يضع قبعة شبيهىة بالقبعة “فيدورا” السوداء التي كان يضعها مايكل خلال حفلاته مما جعل محبيه يعتقدون بأنه لا يزال على قيد الحياة.بحسب “فوشيا”

وذكر موقع هوليوود لايف أنه في ردّ على التساؤلات، نشرت باريس تعليقاً لم يزد الأمور إلا تعقيداً وأضاف إلى حيرة المعجبين، فقالت: “إذا أعطيت شيئا من الحبّ، يمكنك الحصول على القليل من الحبّ منها”.

وتساءل الموقع ما إذا كان مايكل جاكسون لايزال فعلاً على قيد الحياة أم أن معجبيه أصبحوا مهووسين بهذا المغني الأسطورة لدرجة تخليده؟