وجهت محكمة إماراتية لمواطن إماراتي (29 عاماً)، تهمة محاولة قتل أمريكي في منطقة قرب مدينة أبوظبي، مع سبق الإصرار والترصد.

وكان المواطن الاماراتيي قد راقب الأمريكي وهو يمارس الرياضة بأحد شوارع الباهية، وما إن انفرد به حتى صدمه بمركبته عدة صدمات متعاقبة قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به إصابات بحسب صحيفة “البيان”.

وأحالت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتي المتهم إلى المحكمة وذلك لاتهامه بالشروع في قتل أمريكي الجنسية، وتضمنت لائحة الاتهام، التخطيط لأعمال إرهابية تشمل تفجير قناتين فضائيتين في أبوظبي ودبي.