يعاني كثيرٌ من الناس من فطريات الأظافر؛ سواء كان ذلك على أظافر اليدين أو القدمين، هذه المشكلة غالباً ما يكون سببها الرطوبة المحاصرة في مكان مظلم دافئ.

فيما يلي، علاجات منزلية بمكوّنات طبيعية قادرة أن تخلّصك من الفطريات ولكن عليك أن تكون صبوراً:

1.شجرة الشاي أو زيت البرتقال: زيت شجرة الشاي هو مطهّر طبيعي، وله خصائص مضادّة للبكتيريا والفطريات التي تجعل منه علاجاً شعبياً في علاج فطريات الأظافر.

وقد أظهر زيت البرتقال أيضاً نتائج واعدة عندما يتعلق الأمر بالحصول على التخلص من الفطريات، ويمكنكِ إضافتها أيضاً إلى الخليط.

يجب التخفيف من حدّة الزيت بواسطة الماء قبل تطبيقها على الظفر.

وقد أظهر زيت البرتقال أيضاً نتائج واعدة عندما يتعلق الأمر بالحصول على التخلص من الفطريات، ويمكن إضافتها أيضاً إلى الخليط.

المكونات المطلوبة:

1.ملعقة كبيرة من زيت شجرة الشاي.

2.نصف ملعقة من زيت البرتقال (إذا أردتِ).

3.نصف ملعقة من زيت الزيتون.

4.القطن.

انقعوا القطن في هذا الخليط وطبقوه على الأظافر المتضرّرة واضغطوا بلطف عليها.

2. صودا الخبز والخل: صودا الخبز لا تقتل الفطريات. غير أنها كابحة للفطريات، ما يعني أنه يمكن أن تمنع الفطريات من النموّ والانتشار.

استخدام الخل لقتل فطريات الأظافر فكرة جيدة، ولكنّ الخل هو حامض ضعيف إلى حدّ ما، ويساعد في قتل الفطريات من دون تغيير البيئة بطريقة مؤذية.

المكونات المطلوبة:

5 ملاعق من صودا الخبز.

كوب من الخل الأبيض.

بعد خلط هذه المكوّنات في وعاء، انقعوا قدميكم لمدة 15 دقيقة من ثمّ نشفوهما بواسطة مناديل ورقية.

يجب تكرار ذلك مرّتين في اليوم. الفكرة هي أنّ الخلّ سيقتل الفطر، فيما صودا الخبز يمنع نموّها أكثر.



3. زيت جوز الهند: الأحماض الدهنية، مثل تلك الموجودة بكثرة في زيت جوز الهند، تضيف نفسها بشكل طبيعي إلى طبقة الغشاء الفطرية وتفككها وتدمرها نهائياً.

المكونات المطلوبة:

القليل من زيت جوز الهند.

قفازين.

ارتدوا قفازين وطبّقوا زيت جوز الهند على المناطق المتضررة. وقوموا بذلك 3 مرّات في اليوم.