اتهم ، بقتل وتعذيب نجله “أحمد”، وادعاء قفزه من الدور الرابع هربا من القبض عليه أثناء مداهمة “”، مؤكدا أن نجله مات مقتولا.

 

وأضاف والد الشاب أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت ” المُذاع على فضائية “”، أنه وجد آثار حرق بالكهرباء على جسد نجله، وآثار ضرب على وجهه وظهره، منوها أنه طلب تشريح ابنه وتم تجاهل طلبه.

 

وتابع: “أحمد شاب متفوق وجايب 99.7% في ، وتقديره امتياز، وكان يشارك في كل الأنشطة الطلابية، وملهوش انتماء سياسي ولكنه إنسان حر ويرفض الظلم”.

 

واستنكر اتهام نجله بـ”التواجد في أماكن دعارة”، وقال: “ابني إنسان حر، ووجد ملقيا على الأرض بكامل ملابسه وواقع على ظهره”، متسائلا: “يعني اللي هينط من الشباك هيقع على ظهره؟”.