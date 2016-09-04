اتهم مدحت محمد كامل، وزارة الداخلية بقتل وتعذيب نجله “أحمد”، وادعاء قفزه من الدور الرابع هربا من القبض عليه أثناء مداهمة “شقة دعارة”، مؤكدا أن نجله مات مقتولا.

وأضاف والد الشاب أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر” المُذاع على فضائية “التليفزيون العربي”، أنه وجد آثار حرق بالكهرباء على جسد نجله، وآثار ضرب على وجهه وظهره، منوها أنه طلب تشريح ابنه وتم تجاهل طلبه.

وتابع: “أحمد شاب متفوق وجايب 99.7% في الثانوية العامة، وتقديره امتياز، وكان يشارك في كل الأنشطة الطلابية، وملهوش انتماء سياسي ولكنه إنسان حر ويرفض الظلم”.

واستنكر اتهام نجله بـ”التواجد في أماكن دعارة”، وقال: “ابني إنسان حر، ووجد ملقيا على الأرض بكامل ملابسه وواقع على ظهره”، متسائلا: “يعني اللي هينط من الشباك هيقع على ظهره؟”.