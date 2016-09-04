أصدر وزير الصحة والاسكان المصري أحمد عماد الدين راضي، قرارا بتعديل شروط صرف ألبان الأطفال المدعمة تيسيرا على المواطنين في الحصول عليه.

وحدد القرار الفئات المستحقة لصرف ألبان الأطفال المدعمة وتشمل ” ولادة توأم أو أكثر، والتوقف الكامل عن الرضاعة الطبيعية، عدم كفاية لبن الأم “ضعف في إدرار اللبن من الأم” ويحدده طبيب الرعاية الصحية الأولية، أو إصابة الأم بمرض مزمن مثل السكر أو الضغط أو أي مرض يستوجب استخدام أدوية يتم إفرازها في لبن الأم وتنفر الرضيع مثل الروماتويد أو مرض عقلي شديد أو مرض موضعي بالثدي ، أو وفاة الأم. !

كما قرر وزير الصحة خلال اجتماعه برؤساء القطاعات ومديرى الشئون الصحية بالمحافظات لمتابعة سير منظومة ميكنة صرف ألبان الأطفال استمرار العمل بالطريقة الورقية لصرف ألبان الأطفال المدعمة، وذلك لحين استخراج الكروت الذكية، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة عدد منافذ صرف ألبان الأطفال المدعمة إلى 1600 منفذ بدلا من 1005 منفذ بنهاية الشهر الجاري.

ووجه مديري الشئون الصحية بالمحافظات بتحديد مستشفيين بكل مديرية لاستخدامهما في حفظ ألبان الأطفال، حتى تكون محفوظة في مكان مناسب التهوية الجيدة والا تزيد درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية وأن تبعد المسافة بينها وبين جدار الغرفة 15 سم .