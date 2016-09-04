لقيت ظاهرة “صور السيلفي” انتشارا كبيرا في وقتنا الحالي، منها ما عكس ظرف إنساني، ومنها ما عبر عن جمال اللحظة، وأغلبها خطيرة الى درجة أن هنالك من يغامرون و يعرضون حياتهم للخطر من أجل التقاط واحدة من هذه الصور لأنفسهم، كالسيلفي فوق المرتفعات العالية جدا أو تحت المياه أو عبر الطائرات، ومن هنا سنشارك معكم 10 صور تحبس الانفاس.

-الفتاة الروسية أنجيلا نيكولا، التقطت صورة لها فوق اعلى مبنى في روسيا، وعلقت عليها أتحدى أن يقوم أي رجل بهذا الامر.

-اللاجئ السوري، أنس المعضمتني، صاحب صورة “السيلفي” الشهيرة مع المستشارة ميركل لم يحصل على اعتراف قانوني من السلطات بصفته كلاجئ، ويخشى العودة إلى سوريا مجدداً.

-هذه الصورة التقطت في جبال النيبال، حيث كان المصور يعيش تجربة الطيران بالباراشوت، عندما مر نسر بجانبه وتمكن من التقاط هذه الصورة الرائعة.

– نشر شاب أمريكي يدعى “كريبسون”، صورة له وهو يتزلج على الثلج معلقا عليها أن معصمه كسر قبل عدة أسابيع أثناء محاولته التقاط مثل هذه السيلفي، الذي نجح في التقاطها أخيرا، ويبدو معصمه مصابا

-صورة التقطت أثناء مهرجان لمطاردة الثيران في إسبانيا.

-صورة خطيرة التقطها مغارم امريكي مع سمكة قرش ضخمة.

– سيلفي مع واحد من أقوى الأعاصير في العالم, لتيري توفيرسون.

-سيلفي لطيار على طائرته الحربية و هي مقلوبة رأسا على عقب.

– صورة سيلفي مع دب بري لسكوت ليفي.

-صورة سيلفي مع لجورج كورونيس و بركان نشط.