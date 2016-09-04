في الوقت الحالي، يكاد لا يخلو بيت من “الأندومي” هذه الشعيرية السريعة التحضير التي اشتهرت في السنوات الاخيرة بسبب طعمها اللذيذ وسرعة تحضيرها.

يتكوّن الاندومي من دقيق القمح وزيت النخيل والملح والنشا. اضافة الى مسحوق نكهات من مادة جلوتومات الصوديوم والتوابل.

ويمرّ تصنيع الاندومي بالعديد من المراحل:

– المرحلة الاولى تكون بتحضير العجينة من خلال إضافة محلول العجن المحضر من الماء والنشا وملح الطعام وأملاح الكربونات والصمغ العربي وفيتامين B6 إلى دقيق القمح لتشكيل العجينة في عجانة كبيرة.

– المرحلة الثانية يجري فيها كبس العجينة التي اعدت بواسطة مكابس ضخمة حتى تصبح على شكل شرائح رقيقة لا تتعدى سماكتها 1 ملم وذات نسيج مطاطي.

– المرحلة الثالثة يجري فيها تقطيع شرائح العجينة على شكل خيوط شعيرية رفيعة ومن ثم يتم تمويجها حتى تأخذ شكل الاندومي.

– المرحلة الرابعة تطهى في خلالها خيوط الشعيرية بالبخار على درجة حرارة تبلع مئة درجة مئوية لطهيها بشكل كامل حتى يمتزج النشا بالجيلاتين.

– المرحلة الخامسة تكون من خلال طي خيوط الشعيرية بعد طهيها وتقطيعها الى قوالب متساوية.

– المرحلة السادسة هي المرحلة الاساسية التي تجعل من هذه الشعيرية سهلة التحضير حيث يطهى كل قالب بشكل خفيف ببزيت النخيل.

– المرحلة السابعة تدخل فيها القوالب الى مرحلة التبريد باستخدام الهواء لتدخل بعدها الى مرحلة التغليف.

– المرحلة الثامنة وفيها تضاف التوابل والبهارات وتغلّف هي الاخرى لترفق مع الشعيرية. ومن ثم يتم تعليبها.

تجدر الإشارة الى ان هذه الشعيرية لا تحتوي على قيمة غذائية. وتحتوي على كميات عالية من السعرات الحرارية التي تسبب البدانة.

كما انها تحتوي على كميات من المواد الحافظة والنكهات التي تتراكم في الخلايا الدهنية والكبد وقد تؤدي الى مشاكل صحية.