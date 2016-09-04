قالت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، أن عارضة الأزياء البريطانية كيمبيرلي مينرز (27 عاماً)، التحقت بتنظيم داعش، حديثاً، بعد تواصلها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مع داعشي بريطاني يقاتل في سوريا يُدعى “أبو أسامة البريطاني”.

واعترفت “مينرز” بتواصلها المباشر، عبر “فيسبوك”، مع “ابو اسامة البريطاني” الذي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ليزوج جيلا جديدا من “عرائس الجهاد” من بريطانيا والغرب، ولا تعرف شخصيته.

وبحسب الصحيفة، فإن عارضة الأزياء البريطانية المنتمية لمقاطعة غرب يوركشير شمال إنجلترا، ظهرت مرتدية لباساً يختلف تماماً عن لباسها الذي اشتهرت به سابقاً، حينما كانت تظهر شبه عارية في وسائل الإعلام.

وتقول شرطة مكافحة الإرهاب في المقاطعة البريطانية “نعتقد أن عارضة الأزياء السابقة التحقت بعرائس تنظيم داعش الإرهابي”، وبذلك تصبح العارضة مينرز “عروس التنظيم الجديدة”.

وكشفت الصحيفة أنه “تم التعرف على الفتاة من خلال عينيها الزرقاوين، إذ كانت تغطي وجهها بحسب ما يفرضه التنظيم الإرهابي في المناطق الخاضعة لسيطرته، وهي صورة متناقضة مع مهنتها السابقة، التي كانت تقتضي ارتداء ملابس غير محتشمة أمام عدسات المصورين”.

وظهرت الفتاة البريطانية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم “عائشة لورين” البريطانية”، بالإضافة لنشرها صوراً لنساء يحملن بنادق وأسلحة أخرى، حيث نصحت النساء بمغادرة بريطانيا والانضمام للتنظيم”، بحسب الصحيفة.