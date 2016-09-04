في القرن 21 أصبح سوق المشروبات الغازية رائجًا وناجحًا للغاية مع الإقبال الكبير على شراء هذه المشروبات، فلا يُمكن عند البعض تناول وجبة سريعة بدون علبة بيبسي أو كوكا كولا، كما أن البعض يعتبر الصودا من أهم المشروبات بعد وجبة دسمة أو إلى جانبها.

وعلى الرغم من التحذيرات المتواصلة بشأن مخاطر مشروبات الصودا وما تسببه من هشاشة في عظام وتسوس أسنان وفقر في الدم الا الاقبال عليها في تصاعد.

في هذا الفيديو الذي نشرته قناة “أحداث وحقائق” على “يوتيوب” سنقدم لكم حقائق ودراسات مؤكدة عن مخاطر هذه المشروبات والتي قد تغير رأيك في شرب المشروبات الغازية إلى الأبد.