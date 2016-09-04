كشف مصدر سياسي مطلع عن اتفاق غير معلن بين الحوثيين وميليشيات الحشد الشعبي، الشيعي في العراق، تم إقراره خلال زيارة وفد الحوثيين للعراق والتقائه قيادات في هذه الميليشيات، بحسب ما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية.

وأكد المصدر أن وفد الحوثيين طلب من قيادة ميليشيات الحشد الشعبي دعما لوجستيا عسكرياً يتمثل في الاستعانة بخبراء عسكريين ومدربين من ميليشيات الحشد الموالية لإيران لتطوير قدرات ميليشيا الحوثيين.

وأشار المصدر إلى أن طلب الدعم العسكري اللوجيستي مثّل أحد أبرز أهداف الزيارة المثيرة للاستياء والجدل لوفد الحوثيين للعراق، منوها بأن الحوثيين حصلوا على وعود من قيادة ميليشيات الحشد الشعبي بتلبية طلبهم دون تحديد توقيت معين.

وكان وفد من جماعة الحوثي قد زار العراق في اليومين الماضيين والتقى مسؤولين في الحكومة العراقية وعدد من الرموز الدينية للطائفة الشيعية.

وفي وقت سابق، كشف مصدر عراقي مطلع عن توجه ميليشيات عراقية منضوية تحت ما يسمى بالحشد الشعبي إلى إرسال عدد من مقاتليها إلى اليمن للقتال إلى جانب ميليشيا الحوثي، بحسب مواقع يمنية.

وقالت مصادر مطلعة إن وفد جماعة الحوثي الذي زار العاصمة العراقية بغداد مؤخراً، التقى عددا من قادة الكتل السياسية في الحكومة العراقية، وقادة الميليشيات في صفوف الحشد الشعبي؛ لمناقشة آخر التطورات الميدانية والعسكرية في اليمن.

ولفت إلى أن الوفد شدد على ضرورة دعم العراق لجماعة الحوثي ماليا وعسكريا، من خلال إرسال متطوعين للقتال في اليمن.

وأضاف أن اجتماعات واتصالات حثيثة أجراها قادة في ميليشيا الحشد الشعبي لدراسة إرسال عدد من مقاتليها إلى اليمن لمواجهة السعودية، مشيراً إلى أن بعض الميليشيات أبدت استعدادها للذهاب للقتال في اليمن إلى جانب الحوثي؛ أبرزها (كتائب الإمام علي، وميليشيا النجباء، وكتائب سيد الشهداء).

وتابع المصدر أن بعض الميليشيات دعت مقاتليها إلى تسجيل كل من يرغب بالذهاب إلى اليمن عبر مكاتب خاصة لها، في المقابل تتكفل إيران بدفع مستحقاتهم المالية التي قد تصل إلى 1500 دولار شهرياً.

وأشار إلى أن إرسال المقاتلين إلى اليمن سيكون عبر إيران، وبالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، حيث تعهد الأخير بإنشاء معسكرات للمتطوعين، وسيكون إرسالهم على شكل دفعات، بحسب المصدر ذاته.