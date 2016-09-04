تشتهر مناطق الغابات المطيرة في الهند وجميع أنحاء جنوب شرق آسيا، بثعابين الكوبرا وهي ثعابين قاتلة، ويكفي سمها لقتل 20 شخصاً دفعة واحدة، وهي تتغذى على الثعابين الأخرى.

وفي مقطع فيديو تناقله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر ثعباناً شَرِهَاً حاول التهام 7 بيضات دفعةً واحدة

قبل أن يضطر لإخراج 6 منها بعد أن عجر عن هضمها.

ويبدو أن الثعبان بالغ في تقدير مقدرته على ابتلاع البيض، والتهم 7 منها دفعة واحدة في حديقة سيميليبال الوطنية بولاية أوديشا في الهند، لكنه وجد نفسه مضطراً لإخراجها والاكتفاء ببيضة واحدة.