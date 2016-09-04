تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، ظهر فيه أحد حراس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه سؤالا لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إذا كان بحوزته هاتف بكاميرا قبل الدخول إلى جناح السيسي فى اللقاء المعد مسبقا، حيث إن البرتوكول الأمني والرئاسي يمنع وجود هواتف محمولة خاصة المزودة بكاميرات، بحوزة من يلتقى السيسي.. وقال أحد حراس الرئيس لـ كيرى “هل معك موبايل به كاميرا”، فأجاب كيرى بـ “لا”.

جاء ذلك قبيل استقبال السيسي لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيرى، بمقر إقامته فى العاصمة الهندية نيودلهي الهند، على هامش زيارة السيسي للهند نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتوجه إلى الصين للمشاركة فى قمة العشرين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل مساء الخميس الماضي بمقر إقامته فى نيودلهي جون كيرى الذى تزامن وجوده بالعاصمة الهندية، وقد حضر اللقاء سامح شكري وزير الخارجية.

ولاحظت “وطن” أن الفيديو الّذي تمّ تداوله على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الإجتماعي، خلّف ردود أفعال متباينة بين معجب لما قام به حرس الرئيس المصري ورافض.

وكتب الإعلامي المصري “محمد جمال هلال” على حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” “من جملة المسخرة اليوم حرس السيسي بيطلب من جون كيري عدم استخدام الموبايل كاميرا !!! شيئ دبلوماسي عالي علي الآخر”.

من جملة المسخرة اليوم حرس السيسي بيطلب من جون كيري عدم استخدام الموبايل كاميرا !!!

شيئ دبلوماسي عالي علي الاخر . https://t.co/cHt3H51AFR — محمد جمال هلال (@gamal_helal) September 4, 2016

وقال المستخدم عبدالله قدري “حرس السيسي بيسأل كيري: معاك موبايل بكاميرا يا كابتشن ؟!! فاكرينه اخوان وهايصوره صورة مش ولابد ويسيح له على…”.

https://twitter.com/BidobigAbdall…/status/772454319878705152

وكان للمستخدم “#تحيا_مصر_بأهلها vip” رأي آخر، حيث كتب “كيرى دة من يوم مابقى وزير .. وهو بيتهزئ من حرس #السيسى ياجدعان والله العظيم فى عهد #السيسى و #مصر علمت ع قفا امريكا”.