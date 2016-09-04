زعم موقع “تسيوني بريشيت” الإسرائيلي أن يكرهون ليس بسبب احتلالهم بل لأسباب دينية تتعلق باعتقادهم أن امرأة هي من “قتلت” صلى الله عليه وسلم بعد أن دست السم له في الطعام.

 

واستشهد الموقع بفيديو قديم للشيخ سيد العفاني أحد الدعاة السلفيين، وقال الموقع “يقول هذا الإمام الحقيقة حول صراع العالم العربي مع . إنهم يكرهون اليهود ببساطة وليس لذلك علاقة بفلسطين”.

 

وتابع الموقع :”في هذا المقطع يحكي الشيخ أن امرأة يهودية دست السم لنبي الإسلام، وهذا سبب كراهية المسلمين لليهود”.

 

وقال “يزعم الشيخ أن جوهر الصراع بين إسرائيل والمسلمين ديني وليس لذلك أية علاقة بـ”أرض فلسطين أو غزة”. وفق ترجمة موقع العربية.

 

ودعا الموقع المتشدد القراء اليهود لإبداء آرائهم فيما قاله الشيخ العفاني. ودعاهم إلى نشر الفيديو لدحض الرواية العربية بأن الصراع مع إسرائيل ناجم عن أنها دولة احتلال، وإنما يكره المسلمون اليهود لأن دينهم يحثهم على ذلك، على حد قوله.