زعم موقع “تسيوني بريشيت” الإسرائيلي أن المسلمين يكرهون اليهود ليس بسبب احتلالهم فلسطين بل لأسباب دينية تتعلق باعتقادهم أن امرأة يهودية هي من “قتلت” النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن دست السم له في الطعام.

واستشهد الموقع بفيديو قديم للشيخ سيد العفاني أحد الدعاة السلفيين، وقال الموقع “يقول هذا الإمام الحقيقة حول صراع العالم العربي مع إسرائيل. إنهم يكرهون اليهود ببساطة وليس لذلك علاقة بفلسطين”.

وتابع الموقع :”في هذا المقطع يحكي الشيخ أن امرأة يهودية دست السم لنبي الإسلام، وهذا سبب كراهية المسلمين لليهود”.

وقال “يزعم الشيخ أن جوهر الصراع بين إسرائيل والمسلمين ديني وليس لذلك أية علاقة بـ”أرض فلسطين أو غزة”. وفق ترجمة موقع مصر العربية.

ودعا الموقع المتشدد القراء اليهود لإبداء آرائهم فيما قاله الشيخ العفاني. ودعاهم إلى نشر الفيديو لدحض الرواية العربية بأن الصراع مع إسرائيل ناجم عن أنها دولة احتلال، وإنما يكره المسلمون اليهود لأن دينهم يحثهم على ذلك، على حد قوله.