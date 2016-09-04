قتل مسلحون مجهولون، في ساعة متأخرة من ليلة السبت، قائدا عسكريا كبيرا في التابعة لزعيم ، في محل سكناه بمدينة الصدر شرق .

 

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن “ قتل في هجوم مسلح شنه مسلحون مجهولون في قطاع 71 داخل ، معقل مليشيا سرايا السلام”، لافتة إلى أن “المسلحين لاذوا بالفرار ولم يعرف مصيرهم بعد”.

 

وتشهد المدينة حالة من التوتر، رافقها انتشار كثيف لعناصر مليشيا سرايا السلام في منطقة الحادث، مع وصول قوة عسكرية من عمليات بغداد، تحسبا لأي تصعيد في مدينة الصدر قد يحصل على أثر عملية الاغتيال.

 

وكان مسلحون مجهولون قد اغتالوا في تموز/ يوليو 2016، علي محمد الجزائري، مسؤول مليشيا “” في جانب الكرخ ببغداد، في هجوم مسلح على منزله أسفر عن حرق عائلته بالكامل بعد قتلها.