قتل مسلحون مجهولون، في ساعة متأخرة من ليلة السبت، قائدا عسكريا كبيرا في سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في محل سكناه بمدينة الصدر شرق بغداد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن “حسن عبد العال الدراجي قتل في هجوم مسلح شنه مسلحون مجهولون في قطاع 71 داخل مدينة الصدر، معقل مليشيا سرايا السلام”، لافتة إلى أن “المسلحين لاذوا بالفرار ولم يعرف مصيرهم بعد”.

وتشهد المدينة حالة من التوتر، رافقها انتشار كثيف لعناصر مليشيا سرايا السلام في منطقة الحادث، مع وصول قوة عسكرية من عمليات بغداد، تحسبا لأي تصعيد في مدينة الصدر قد يحصل على أثر عملية الاغتيال.

وكان مسلحون مجهولون قد اغتالوا في تموز/ يوليو 2016، علي محمد الجزائري، مسؤول مليشيا “عصائب أهل الحق” في جانب الكرخ ببغداد، في هجوم مسلح على منزله أسفر عن حرق عائلته بالكامل بعد قتلها.