فتح مرجع ديني إيراني، النارَ من جديد، على المملكة العربية السعودية، قائلاً إنّ ” الوهابية تشكل اكبر خطر على الاسلام، ولا تمثل أهل السنة”.

وقال آية الله مكارم شيرازي في مراسم افتتاح الموسم الدراسي الجديد في مدرسة الامام الكاظم (ع) بمدينة قم المقدسة: “ان هؤلاء القتلة والوحوش المنفلتة، قد شوهوا سمعة الاسلام ويقومون بالتدمير واعمال القتل”.

واكد المرجع الديني – بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية – على ضرورة فضح الوهابية امام العالم الاسلامي والبشرية وانهم لا يمثلون المسلمين، مضيفاً: “ان هذه المهمة لايمكن تحقيقها من خلال القوة العسكرية ويجب ايلاء الاهتمام بالتعليم”.

واشار شيرازي الى ان اهل السنة قد نأوا بأنفسهم عن الوهابية.

وتابع: “على اساس نشاطاتنا فقد بدأ أهل السنة مؤخرا بوضع البرامج ، فقد عقد بعض علماء اهل السنة وشيوخ الازهر مؤتمرا في الشيشان ، واصدروا بيانا اعتبروا فيه ان الوهابية ليسوا من أهل السنة ، مما اثار غضب السعودية بشدة”.