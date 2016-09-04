ربما شاهد البعض منا سلسلة مفاتيح غرف الفنادق الثقيلة وذات التصميم السيء عند السفر إلى الخارج والإقامة في أحد الفنادق.

الآن معظم الفنادق لديها بطاقات مُبرمجة ممغنطة يتم منحها للنزلاء لفتح غرفهم خلال فترة الإقامة في الفنادق.

أما سابقاً فقد كان يتم استخدام المفاتيح العادية التي تكون مُلحقة بسلسلة من الأشكال المختلفة وبعضها غريب نوعاً ما، لكن الشيء المتشابه بين جميع هذه السلاسل هي وزنها الثقيل!.

هذه السلاسل المتصلة بالمفاتيح ذات التصميم السيء لها هدف مهم بالنسبة لأصحاب الفنادق أيضاً، وذلك لكي تدفع الضيوف إلى تسليم المفاتيح إلى إدارة الفندق وعدم نسيانها معهم عند نهاية فترة إقامتهم.

فبالطبع لن ينسى هؤلاء النزلاء تلك القطعة المعدنية الثقيلة في جيوبهم في كل مرة يخرجون بها من غرفة الفندق الخاصة بهم.