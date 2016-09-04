أكدت مصادر من تنظيم “القاعدة” أنه تم الإفراج عن ابنتي أيمن الظواهري زعيم التنظيم مقابل نجل الرئيس الأسبق للجيش الباكستاني أشفق كياني منذ أيام، فيما التزمت العاصمة إسلام آباد الصمت.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”، الأحد، رفض مصدر في الجيش الباكستاني الحديث عما نشرته مجلة “المسرى” القريبة من “القاعدة”، بما يفيد بإطلاق سراح فاطمة وأميمة الظواهري، وكذلك سمية ابنة القيادي مرجان سالم.

وكان تنظيم “القاعدة” قرر بشكل مفاجئ الكشف في بيان رسمي صادر عن “مؤسسة السحاب”، الذراع الإعلامية للتنظيم، وتم نشره في مجلة “المسرى” أيضاً المحسوبة على “القاعدة” ما يفيد بأن الجيش الباكستاني اعتقل في 2014، ابنتي الظواهري زعيم التنظيم وعدداً من أحفاده، وكذلك ابنة منظر التيار المتشدد الشهير مرجان سالم الجوهري، واحتجازهن كوسيلة لكسر هيبة زعيم التنظيم شخصياً وكذلك قياداته والضغط عليهم.