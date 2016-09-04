سرد زوج يدعى “إياد” قصة معاناته مع زوجته “يارا” التي تقدمت بطلب لمحكمة الاسرة لخلعه، موضحا انه لم يكن يتخيل أن طلبه لها بارتداء الملابس المحتشمة.. وعدم لبس البنطلون الضيق المقطع “الموضة” الذي يظهر مفاتنها أكثر ما يخفيها، سيجعل زوجته تطلب الخلع، وفق مانقلته صحيفة “الوفد” المصرية.

واستكمل الزوج “إياد” سرد معاناته لقاضي المحكمة قائلاً: تزوجت من يارا ومنذ خطوبتها 8 أشهر، طوال تلك المدة أحببتها، ولم أرفض لها طلباً، وحاولت إرضاءها بكل الطرق، ولكنها رغم كل ذلك ظلت تتمرد، ولم تحترمني، ولم تقبل تحفظاتي على أشياء معينة كارتدائها الملابس غير المحتشمة، وتحملت ما لا يتحمله أحد خوفا من خراب عش زواجنا، وحاولت إقناعها وعدم إجبارها على فعل ما أريد حتى لا تتهمني بالقهر والرجعية في حال فرض رأيي عليها، ولكن استمر الحال كما هو عليه، وأصرت على ارتداء الملابس الضيقة التي تظهر مفاتن جسدها”، موضحا ان تلك الأفعال أصابته بالضجر والخجل، وخاصة أنه يعمل معها في مؤسسة واحدة، مستدركا، انه يرى بعينه نظرات الجميع وهي تنهش في جسدها مما أدى إلى حدوث عدة مشاكل بينه وبين من ينظر إليها ويغازلها.

وتابع “إياد” مرافعته امام القاضي قائلا: “وُصفت من قبل زملائي بالعمل وأهلي بأنني لست رجلا بسبب قبولي “دلعها وانحلالها”، مشيرا إلى انها لا تقدر مدى نار الغيرة التي تنتابه تجاهها، مضيفا انه “عندما أجبرتها على عدم ارتداء ذلك الزي، اتهمته بأنه “متخلف” وليس مواكبا لعالم الموضة الحديثة.

وأضاف: أصرت على رغبتها دون جدوى، ولم تقبل النقاش، وتركتني وذهبت إلى بيت أسرتها بعد ذلك بإخطاري بإنذار من محكمة الأسرة حيث إنها تريد خلعي”، وفق قوله.

من جانبها ردت “يارا” صارخة أمام القاضي قائلة:”لقد سئمت من حياة النكد التي أعيشها معه، كنت أظن أنه الزوج المناسب، ولكنني وجدت شخصا كئيبا لا يطاق، فقد حول حياتنا إلي جحيم بسبب مطالبه الغريبة”(.. )، مضيفة :”كل البنات يلبسن البنطلون المقطع.. إيه المشكلة في كده”، موضحة أنها منذ صغرها وهى معتادة على طريقة حياة معينة، وأن ما أزعجها هو أنه كان يعلم منذ ارتباطه بها أن هذه هي طبيعة حياتها، ولكنه بعد الزواج حاول فرض شخصيته عليها، قائلة: “يريد أن يجسد شخصية “سي السيد”.

وفشلت كل السبل لإتمام الصلح بينهما، حيث أوضحت “يارا” في دعواها أن الخلافات اشتدت بينهما، وأصبحت الحياة بينهما مستحيلة، وطلبت منه الانفصال، ولكنه رفض فاضطرت اللجوء للمحكمة للخلع ،لإنهاء معاناتها التي بدأتها مع هذا الزوج!