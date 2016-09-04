ترك البرلمانى البريطانى العمالى كيث فاز منصبه الذى احتله منذ 2007 كرئيس لجنة الداخلية بعد انتشار ادعاءات حول تأجيره عاملى جنس من الذكور، بحسب تقرير لصحيفة الصنداى ميرور البريطانية الأحد.

ونشر فاز، الذى يمثل دائرة ليستر الشرقية، اعتذارًا على صحيفة الديلى ميل بعدما زعمت الصنداى ميرور إنه تقابل مع عاملىّ جنس من أوروبا الشرقية فى شقته فى حى إيدجوير فى لندن وتفاخر بأنه مارس الجنس غير الآمن من قبل. ونشرت الصحيفة مقاطع صوتية مزعومة له وهو يتحدث مع الرجلين بالإضافة إلى صور لرسائله لهما.

وبحسب التسجيل المزعوم، فإن فاز الذى يبلغ من العمر 59 عام عرض على الرجلين أن يدفع ثمن الكوكايين إذا أرادوا أن يحضراه معهما، ولكنه رفض أن يتناول هو المخدر، كما بدا من الحديث إنه يشاهد صور لرجال على أحد مواقع المواعدة المثلية وإنه يود عمل مقابلة مع شاب رومانى.

وبحسب رسائل نشرتها الصحيفة فإن فاز، وهو من أصول هندية، طلب مستحضر “البوبرز”، وهو معد من نيترات الألكيل ويستعمل كمنشط جنسى ليجلبه الشابان جلبه إلى شقته.

وقال فاز فى بيان الاعتذار: “أنا أعتذر بصدق عن أى أذى أو ضيق سببته أفعالى، خاصة لزوجتى وأولادى”، مضيفًا إن تقرير الصحيفة البريطانية يبعث على الانزعاج الشديد لأنها “دفعت أموالًا لبعض الأفراد ليتصرفوا بهذه الطريقة”، وإنه أحال الادعاءات إلى محاميه. بحسب ما نقلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وتشرف لجنة الداخلية حاليًا على تقرير عن قوانين الدعارة، ومن بينها مقترح لتقنين بيوت الدعارة، حيث إن الدعارة قانونية فى بريطانيا ولكن امتلاك بيوت للدعارة، وعرض الجنس مقابل المال فى الأماكن العامة، ومهنة القواد وغيرها تعد جرائم يعاقب عليها القانون.

وفى البرلمان، سبق لفاز أن رفض حظر “البوبرز” ورفض محاكمة الرجال الذين يدفعون المال مقابل الجنس.



