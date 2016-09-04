هاجم المغرّد الإماراتي المعروف ضاحي خلفان الذي يشغل خطة نائب قائد شرطة دبي، ابن بلده الداعية الإماراتي المجنس “وسيم يوسف” واتهمه بأنه صوفي.

وفي تعليقه على تغريدة للداعية “وسيم يوسف” على حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” رصدتها “وطن” وجاء فيها “رغم أني لست صوفياً ..إلا أنني لم أجد صوفياً فجر نفسه ..” قال خلفان “الشيخ وسيم الصوفي ليش ينعش ويهتز ويرقص اهكذا يذكر الله. ؟؟”

رغم أني لست صوفياً ..

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إلا أنني لم أجد صوفياً فجر نفسه .. — وسيم يوسف (@waseem_yousef) September 4, 2016

@waseem_yousef

الشيخ وسيم الصوفي ليش ينعش ويهتز ويرقص اهكذا يذكر الله. ؟؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 4, 2016

وأجاب “يوسف” قائلا “والله يا اخ ضاحي قلت لك لست صوفيا ويرقص خير له من ان يفجر نفسه بالمصلين” وهو ما دفع “خلفان” للقول “يفجر نفسه ..ليس من الدين في شئ.لكن هل من الذكر ان يفعل الإنسان ما نرى فعله من الصوفيين الذي نراه أشبه بالزار وخفة وليس وقارا”.

والله يا اخ ضاحي قلت لك لست صوفيا

ويرقص خير له من ان يفجر نفسه بالمصلين@Dhahi_Khalfan — وسيم يوسف (@waseem_yousef) September 4, 2016

@waseem_yousef

يفجر نفسه ..ليس من الدين في شئ.لكن هل من الذكر ان يفعل الإنسان ما نرى فعله من الصوفيين

الذي نراه أشبه بالزار وخفة وليس وقارا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 4, 2016

يذكر أن ضاحي خلفان كان قد زعم في إحدى إجاباته على تساؤلات المتابعين أنه شيعي، ثمّ عاد مرّة أخرى ليؤكّد أنه مالكي يتبع نهج إمام أهل المدينة مالك بن أنس.