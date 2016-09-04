هاجم المغرّد الإماراتي المعروف الذي يشغل خطة نائب قائد شرطة ، ابن بلده الداعية الإماراتي المجنس “” واتهمه بأنه صوفي.

 

وفي تعليقه على تغريدة للداعية “وسيم يوسف” على حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” رصدتها “وطن” وجاء فيها “رغم أني لست صوفياً ..إلا أنني لم أجد صوفياً فجر نفسه ..” قال خلفان “الشيخ وسيم الصوفي ليش ينعش ويهتز ويرقص اهكذا يذكر الله. ؟؟”

وأجاب “يوسف” قائلا “والله يا اخ ضاحي قلت لك لست صوفيا ويرقص خير له من ان يفجر نفسه بالمصلين” وهو ما دفع “خلفان” للقول “يفجر نفسه ..ليس من الدين في شئ.لكن هل من الذكر ان يفعل الإنسان ما نرى فعله من الصوفيين الذي نراه أشبه بالزار وخفة وليس وقارا”.

يذكر أن ضاحي خلفان كان قد زعم في إحدى إجاباته على تساؤلات المتابعين أنه شيعي، ثمّ عاد مرّة أخرى ليؤكّد أنه مالكي يتبع نهج إمام أهل المدينة مالك بن أنس.

 