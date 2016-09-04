وجه الفنان خالد النبوي رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، معربا عن تمنياته بالنجاح للإدارة التي تدير مصر في الوقت الراهن وبضرورة الإنتباه لوجود شيئا خطأ بحسب قوله.

وقال النبوي في لقاء تلفزيوني ببرنامج “واحد من الناس” المذاع على قناة “الحياة” مساء السبت :”أنا شايف إن المناخ فيه حاجة مش مضبوطة وعلى الإدارة أن تأخذ بالها في شئ غلط، وبشعر إن في صراع وناس ضد بعض، وناس في السلطة مش متفقين، والسلطة ليست فقط في الرئيس ولكن حتى الموظفين”.

وأشاد الفنان خالد النبوي بعد ذلك بثورة 25 يناير واصفا إياها بأعظم ثورة في تاريخ الإنسانية، بخروج الأمة المصرية رفضا للجهل وانهيار صحة المواطن وتوريث الحكم، لافتًا إلى أن ثورة يناير ألهمت العالم بالخروج في مظاهرات في مختلف أنحاء العالم.