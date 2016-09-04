يقوم السكان في قرية “سكون” الكمبودية، بقلي العناكب، وإضافة بعض الأعشاب إليها، وتناولها إلى جانب وجبات من المعكرونة أو الأرز.

فبعد أن تكاثرت أعداد العناكب في قرية سكون، قرر سكان البلدة أن يستفيدوا من هذه العناكب عبر قليها وتناولها فضلاً عن تقديمها كوجبات للسياح الذين يرتادون بلدتهم على مدار العام.

ويقول أحد متذوقي هذه الوجبة الفريدة بأن طعم العناكب المقلية يشبه طعم الدجاج أو السمك المقلي.

ويعتقد الكثيرون بأن طهو العناكب أمر اعتاد أن يقوم به سكان القرية منذ زمن بعيد، غير أن هذا الاعتقاد خاطئ حيث بدأ السكان بتقديم وجبات العناكب في السبعينيات من القرن العشرين.