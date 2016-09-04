أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن بلاده تعلق أهمية كبيرة على توسيع التعاون متعدد الجوانب مع المملكة العربية السعودية.

واعتبر بوتين أن حل أي قضية دولية جدية يعتبر مستحيلا بدون المملكة التي تعد أكبر منتج للنفط.

وقال الرئيس الروسي خلال لقائه ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة العشرين المنعقدة في الصين : “نحن نولي أهمية كبيرة لتوسيع التعاون متعدد الجوانب الذي يعود بالمنفعة المتبادلة مع المملكة العربية السعودية… وهذا ينطبق أيضا على علاقاتنا الثنائية… أعني كوننا أكبر الدول المنتجة للنفط …وهذا ينطبق أيضا على القضايا الدولية…نحن نعتقد أنه من دون المملكة العربية السعودية، لا يمكن حل أي قضية جدية في المنطقة”. مشددا على أهمية الحفاظ على حوار مستمر مع الرياض بالنسبة لروسيا