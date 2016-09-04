قال النائب بالبرلمان المصري إلهامي عجينة، إن نصف رجال مصر يعانون من الضعف الجنسي وإن معظم الزوجات يشتكين من رجالهم.

وطالب “عجينة” بإجراء عملية ختان الإناث الجائر وذلك لتساوي الرجل والمرأة في الإثارة الجنسية.

وفي اتصال تليفوني بالنائب، قال “عجينة” للإعلامية إيمان الحصري، في برنامجها “90 دقيقة” على قناة المحور، إنه جامل المصريين في 15 %، بمعنى أن 65 % من المصريين يُعانون من الضعف الجنسي، مستندًا إلى تقرير أصدره أحد المتخصصين في علم الذكورة بجامعة بنها، وأن الختان عملية ضرورية للمرأة حتى لا تكون إثارتها الجنسية أعلى من الرجل.

واستمر النائب في دفاعه عن ختان الإناث، قائلًا “وراء كل رجل عظيم إمرأة عظيمة، وبالتالي فإن إثارتهما الجنسية لابد أن تكون متساوية، وأنا ما بخافش وما بتراجعش عن تصريحاتي”، غير أنه فجر مفاجأة بقوله “لديّ بنتين ولن أجري لهما الختان، وأنا مقتنع برضوا بإن ممكن ما نعملش الختان، فهذه قضية داخلية تخص الأسرة المصرية”.

ولكن، ما أدلى به النائب من تصريحات اعتبرت في نظر حقوقيين تجريحًا للمواطنين واتهامهم في أمور حساسة، وهيّ الإتهامات التي ترقى لمرتبة المحاكمة العاجلة، مطالبين بإسقاط الحصانة عنه وتقديمه لمحاكمة للتعرض لأمور أدبية لا يجوز الحديث عنها على الملأ بهذا الشكل، إضافة إلى أن أخلاقيات الأسرة المصرية وطبيعة المجتمع ترفض مثل هذه التصريحات. بسحب ما نقل موقع “اليوم الجديد”.

وتقدم المحامي طارق محمود ببلاغ عاجل ضد عجينة، مطالبًا بإسقاط عضويته، وذلك لكون أفكاره تُمثل إهانة للشعب المصري، فلا يجوز أن يبقى في برلمان الشعب، مضيفًا “ارتكب عجينة جريمة سب وقذف واضحة للمصريين ويجب عقابه عليها”.

واستدل المحامي بواقعة المنتج السينمائي تيمور السبكي، الذي وصف نساء الصعيد بأنهم خائنين، وأن 30 % من المصريات لديهن رغبة في الإنحراف وينتظرن الفرصة المناسبة للقيام بذلك، وهو تصريح تسبب في حبسه 3 سنوات تم تخفيفها بعد ذلك إلى 4 شهور فقط.

ولفت المحامي المصري إلى أن الواقعتين متشابهتين، فالسبكي أهان نساء مصر، وعجينة أهان رجالهم، قائلًا “الحصانة البرلمانية لن تقف عائقًا أمام محاسبة المخطئ”.

وواجه عجينة سيلاً من الاتهامات من جانب الإعلاميين، إذ اعتبر الإعلامي محمد الغيطي أن النائب ترك القوانين المسلوقة في البرلمان، ومطالب أهل دائرته وتفرغ لسب وقذف المصريين بهذا الشكل، قائلًا “ياليلة غبرة، عجينة بيقول إن عنده مشكلة جنسية، الظاهر إن فيه عجينة في دماغه”.