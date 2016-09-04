منعت ، َ بمترو أنفاق بكين، من المغادرة اعتراضا على عدم وجود ، ولم يعرض أحد عليها الجلوس على مقعده.

 

وحاول ثلاثة إقناعها بترك الأبواب تغلق لعدم تأخير القطار فيما بدا البعض يلومها لتأخيرهم، إلا أنها أصرت على موقفها.

 