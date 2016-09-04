منعت امرأة حامل، القطارَ بمترو أنفاق بكين، من المغادرة اعتراضا على عدم وجود مقعد خالي، ولم يعرض أحد عليها الجلوس على مقعده.

وحاول ثلاثة موظفين إقناعها بترك الأبواب تغلق لعدم تأخير القطار فيما بدا البعض يلومها لتأخيرهم، إلا أنها أصرت على موقفها.