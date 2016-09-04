أكد خالد الدخيل، المحلل السياسي السعودي المعروف، على أنه لم يقتنع بقدرة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي على قيادة مصر بالمرحلة الحالية.

وقال الدخيل الذي يعد واحدا من أشهر المحللين السياسيين في المملكة العربية السعودية، في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لم أقتنع يومًا بأن السيسي يملك القدرة والحكمة لقيادة مصر بظروفها الصعبة في مرحلة حرجة عربيًا. حكمه حسب المصريين هو الأسوأ منذ وفاة عبد الناصر”.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية خانقة أثرت على كافة مناحي الحياة إذ بدأ الشارع المصري معترضا على حكم السيسي كما وأظهرت استطلاعات الرأي رفض المصريين ولاية ثانية للسيسي في رئاسة النظام المصري مطالبين بنظام مدني وانتخابات نزيهة لتحسين الوضع المصري.