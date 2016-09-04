تداول ناشطون عبر موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء مشاركته في قمة “العشرين” المنعقدة في الصين، وهو يحاول متذللا الوصول للرئيس الأميركي باراك اوباما لمصافحته

وبحسب الفيديو فقد التف عدد من زعماء دول العالم منهم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودر، والهندي ناريندرا مودي، وكان يقف خلفهم السيسي، حيث بدأ أوباما بالسلام عليهم وأخذهم بالأحضان فيما يقف السيسي في الخلف متذللا ليصطاد فرصة لمصافحة أوباما، وكلما اقترب انشغل اوباما بالسلام على زعيم آخر، حتى انتبه له أوباما وصافحه في عجالة بطرف يده مستعجلا ثم يغادر.