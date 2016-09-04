اكتشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط الاكتشاف العظيم الا هو أن المرأة العربية أصبحت ” لاجئة وأرملة وأم ثكلى”, وذلك خلال افتتاحه الاحد, أعمال المؤتمر الوزاري الأول رفيع المستوى حول “المرأة وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة العربية”.

وأكد أن انعقاد المؤتمر يمثل الالتزام العربي والدولي بحماية النساء والفتيات من الآثار الناتجة عن الحروب والنزاعات المسلحة في العالم العربي.

وقال أبو الغيط إن اجتماع اليوم يتم في ظل ظروف معقدة ومتشابكة طالت المنطقة العربية على مدى السنوات الأخيرة، كان أبرزها ظهور نزاعات مسلحة في عدة دول عربية، كان من بين آثارها الفجة ما تعرضت له النساء والفتيات في هذه الدول من أوضاع مأساوية شهدناها جميعًا على وسائل الإعلام في كل مكان.

وأوضح أن المرأة العربية أصبحت لاجئة وأرملة وأم ثكلى، مع تعرض النساء والفتيات لكافة أشكال العنف في إطار هذه النزاعات، سواءً النفسي أو الجسدي، كسلاح من أسلحة الحرب ينشر الرعب؛ ويزعزع المجتمع؛ ويكسر مقاومته.

وأضاف أن معاناة المرأة الفلسطينية تتواصل في مواجهة المحتل حيث تتعرض لأوضاع ضاغطة وظالمة بما يؤثر على كافة جوانب حياتها وحقوقها الأساسية.

وأشار إلى أن المرأة العربية تواجه في الكثير من المواقع، سواء في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق، أخطارًا وتحديات جسيمة نتيجة الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المتطرفة والتي تتخذ من الدين ستارًا لأفعالها الإجرامية.

وشدد على أنه رغم من كل هذه المعاناة، فإن المرأة العربية تقف بقوة وحزم وثبات لتدافع عن وطنها وتحمي أبناءها.