استمرارا لمهازل الإعلام المصري التي لا تتوقف، وقعت جريدة “الأهرام” الحكومية المصرية، في عددها الصادر السبت، في خطأ مطبعي، ورد في صفحة تحقيق “السبت” التي يحررها الصحفي عزت السعدني.

وجاء في التحقيق الذي حمل عنوان: “قال لي الشيطان” لفظ يدل على المعاشرة الجنسية، ذات المدلول السيئ، وهو لفظ خارج لا يخرج إلا من احترفوا البلطجة والسلبطة، بحسب المفهوم المصري.

ووقع الخطأ الذي رصدته “وطن”، في نهاية الفقرة الرابعة من التحقيق، وتحديدًا لكلمة “تتناكح” فكتبت الكلمة لكن تم وضع مسافة بين حرفي الكاف والحاء، وهو ما أنتج لفظا يعد حاليًا واحدًا من أكثر الألفاظ بذاءة.

ولا تعتبر واقعة الأهرام هي الأولى، حيث سبق وأن تكررت سابقا مع أكثر من جريدة، فوفقًا لما جاء في كتاب “ذكريات عارية” للدكتور السيد أبو النجا، والصادر عن دار المعارف عام 1974، فهناك العديد من الأخطاء التي وقعت فيها الصحف، خاصة في الإعلانات، منها على سبيل المثال: الإعلان الذي أراد نشره سمعان صيدنايي، صاحب محلات “صيدناوي” الشهيرة، وكان الإعلان عبارة عن جملة “أكبر معرض في مصر”، غير أن ما نشر هو نفس الجملة لكن بدون النقطة فوق حرف الضاد.

وذكر الكتاب أيضا، خطأ آخر عندما قررت إحدى الصحف الإعلان لنفسها باعتبارها أوسع الجرائد انتشارًا، غير أن الخطأ المطبعي بدَّل حرف العين خاءً فنشر الإعلان بصيغة “أوسخ الصحف انتشارًا”.