نشر موقع “مايند ويرهوس”، قائمة بـعشرة أشياء، قال إنه لا يتوجب على الإنسان أن لا يتشاركها مع أحد حتّى لو كان أخيه، نظراً للأضرار الصحية الخطيرة المترتبة على ذلك.

1.فرشاة الاسنان: ان استعمال فرشاة اسنان الاخرين خطير جدا حتى بعد تنظيفها في كل مرة بعد استعمالها؛ لأن البكتريا تظل موجودة وسوف تنمو وتتكاثر.



2.مرهم الشفاه: واحد من أكثر الأجزاء ضعفا في اجسامنا هو جلد الشفاه. ومن خلال استعمال مرهم الشفاه لشخص اخر فمن المحتمل ان تصاب بفيروس الهربس.



3.معجون الاسنان: قد تتعرض للعدوى عن طريقه أيضا وذلك إذا لمست شعيرات الفرشاة الخاصة بالأخرين حواف عبوة معجون الاسنان.



4.الملاقط: لا يعد استخدام ملاقط الاخرين خطيرا إذا كانت هذا الملاقط نظيفة والا سوف تتحول الى حامل خطير لفيروسات المسببة للعدوى في الدم.



5.الشفرات: لا داعي لذكر خطر استخدام الشفرات المستعملة من قبل الاخرين لان اغلب الناس أصبحوا يدركون خطورة هذا الامر.



6.قصاصة الاظافر: قصاصة الاظافر هي في الحقيقة ارض السعادة للبكتريا والمكان المفضل للعدوى والعيش فيه.



7.المناشف: ان سبب الرائحة الكريهة للمنشفة المستعملة او القديمة هو تراكم الطحالب والبكتريا والفطريات عليها وهي أيضا حاضنة للمكروبات.



8.مزيل العرق: ليس من الصواب ابدا استعمل مزبل العرق لشخص اخر دوما ما يكون تحت ابطه؛ لأنه من السهل انتقال المكروبات الممرضة من ابط اخر اليك.

9.الصابون: يغطي سطح الصابون العديد من الكائنات الحية الدقيقة القادمة من اخر شخص قام باستعماله.



10.سماعات الاذن: سماعات الاذن تحمل الكثير من البكتريا من الاذنين، وباستعمل سماعات الاذن للأشخاص الاخرين تعرض اذنيك لتكاثر البكتريا بعض امراض الاذن حدثت بسبب هذه الطريقة.