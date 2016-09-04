أكد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أن وزارة العدل الأمريكية تعمل عن كثب مع السلطات التركية لضمان تقديم المتورطين في الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا الصيف الماضي للعدالة، وذلك في تصريح يأتي بعد لقاء مع نظيره التركي، رجب طيب أرودوغان، على هامش قمة العشرين التي تستضيفها الصين.

وقال أوباما إنه سيعمل من أجل “ضمان ملاحقة جميع المتورطين بتنفيذ تلك الأعمال” وذلك دون أن يتطرق بالاسم إلى رجل الدين التركي المعارض، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقره بالوقوف خلف الانقلاب وتطالب واشنطن بتسليمه نظرا لوجوده على أراضيها. وفق ما ذكرت شبكة “سي ان ان” الأمريكية.

وأكد أوباما أيضا أن ناقش مع نظيره التركي الوضع في سوريا وضرورة “الانتقال السلمي للسلطة” في ذلك البلد.